SMACA, une académie dédiée au traitement des données industrielles

Il peut aussi s’agir pour les apprenants de peaufiner ou de compenser leurs aptitudes professionnelles. « Durant la scolarité, on apprend un métier et des compétences très spécifiques. Mais en arrivant dans le milieu industriel, on exerce un travail qui nécessite de nouvelles compétences », précise le co-fondateur de SMACA. Et d’ajouter que « l’objectif pour l’employeur et l’employé est d’être à l’aise dans son poste et de contribuer ainsi à la performance de l’entreprise ».