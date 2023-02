Dans les Coulisses du Château : Nathalie Schallenberger

Nathalie Schallenberger apprécie la culture sous toutes ses formes, en particulier la danse. Elle aurait même aimé y faire carrière. La députée du Centre siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis le début de la législature. Elle était l’invitée des Coulisses du Château mardi dans La matinale. Âgée de 57 ans, elle habite à La Chaux-de-Milieu et exerce le métier d’avocate. Avant d’intégrer le Centre, elle a siégé au Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds pendant quatre ans chez les Verts. L’élue du Centre s’investit pour la cause des femmes, une cause qu’elle peut également défendre dans son métier d’avocate. Pour elle, la réalité du terrain est importante pour amener des solutions au niveau politique. Le Centre s’est beaucoup battu pour instaurer une Cour des comptes dans le canton de Neuchâtel. L’objet n’a pas passé la rampe du peuple qui lui a préféré le contre-projet du Conseil d’État et du Grand Conseil. Mais pour Nathalie Schallenberger, le postulat de base du Centre a tout de même pu faire avancer le canton en matière de transparence. /sma