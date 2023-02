Un radar antibruit bientôt sur les routes

Pour un prix de rachat du photovoltaïque plus juste

Autre que le bruit, le photovoltaïque était aussi au programme du Conseil général ce lundi soir. Le législatif a voté à l'unanimité une résolution du PLR Camille Gonseth demandant au Conseil communal de faire entendre sa voix auprès de Viteos. Ceci afin que le prix de reprise de l'électricité photovoltaïque soit revu à la hausse par l'entreprise énergétique. Actuellement, le prix de rachat se monte à 12,99 ct/kWh chez Viteos, contre 14,45 ct/kWh chez Groupe E et 18,54 ct/kWh du côté d'Eli10.





Emprunt FIFA de 10 millions

Le Conseil communal a également été appelé ce lundi à donner quelques informations quant aux emprunts par des entités publiques d'argent auprès de la FIFA. Un mécanisme révélé dernièrement par la RTS. Comme le Canton de Neuchâtel et la Ville de La Chaux-de-Fonds, la Ville de Neuchâtel a bien fait partie des contractants. Selon l'exécutif, l'emprunt s'est monté à 10 millions de francs en 2019 pour 2 mois avec un taux d'intérêt négatif à -0,57%. Il s'agit de la seule fois où la Ville s'est endettée auprès de l'instance internationale du football. Une avance à terme fixe (ATF) qui était à cette époque la plus avantageuse parmi celles proposées. Les emprunts à courtes durées sont monnaie courante, selon le Conseil communal. A titre d'exemple, 85 millions de francs d'ATF ont été contractés en 2020, 95 millions en 2021 et 100 millions en 2022. /rgi