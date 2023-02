Plus de feux sur le Pod d’ici 2025

Il n'y aura plus de feux de signalisation sur l’avenue Léopold-Robert d’ici 2025. C'est en tout cas ce que prévoit le projet de réaménagement de l’emblématique artère de La Chaux-de-Fonds qui est soumis à l’enquête publique depuis ce vendredi. De nombreux changements sont prévus d'ici les prochaines années.





Fluidifier le trafic



Dans son plan présenté à la population, la Ville a découpé le Pod en quatre parties entre le Grand-Pont et la Grande Fontaine. La première étape des travaux qui sont prévus entre 2023 et 2025 consiste à fluidifier le trafic entre la Poste et le Grand-Pont. Outre la suppression des feux, la zone comprise entre le carrefour de la rue de Pouillerel et l'office postal sera réduite sur une voie de circulation avec une limite à 30 km/h.