CSEM-Viteos : un partenariat gagnant-gagnant

Une nouvelle collaboration entre Viteos et Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique, dont le siège est à Neuchâtel. Les deux entités ont déjà travaillé ensemble par le passé. Mais les précédentes collaborations étaient ponctuelles, contrairement à celle annoncée mardi qui porte sur cinq ans. L'accord vise à développer des techniques innovantes pour accompagner la transition énergétique dans le contexte actuel de crises climatique, énergétique et économique, avec l'idée de trouver des solutions durables. Cette collaboration est gagnante-gagnante, comme l’a indiqué Michael Canonica, responsable adjoint des activités des énergies renouvelables au CSEM, jeudi dans La Matinale. Parmi les pistes discutées figure un concept de prévision dynamique de la production d'installations photovoltaïques à partir de données météorologiques plus précises. Il pourra conduire à davantage anticiper et valoriser l'exploitation des installations. Les solutions trouvées par le CSEM et Viteos pourraient être, en cas d’intérêts, être utilisées par d’autres acteurs de la branche.