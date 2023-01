Flux de circulation modifiés au sud de la gare de Neuchâtel

Importants changements en perspective au sud de la gare de Neuchâtel. Le Conseil général de Neuchâtel a pris acte lundi soir d’une proposition du Conseil communal qui vise à modifier les flux de trafic. Dès ce printemps, les véhicules motorisés seront contraints de tourner autour du galet qui surplombe l’un des deux parkings de la zone et ne pourront plus poursuivre leur chemin au-delà. L’espace au sud de la gare sera en effet transformé en zone de rencontre jusqu’au bas de la rue du Crêt-Taconnet. Les piétons seront donc prioritaires à cet endroit. L’objectif est d’augmenter leur sécurité, actuellement mise à mal en raison d’une faible visibilité aux passages piétons, qui disparaîtront, de même que le trottoir. Ce réaménagement sera testé durant une année et pérennisé s’il donne satisfaction. Ce dispositif vise aussi à améliorer la fluidité du trafic, selon le Conseil communal. Les véhicules pourront continuer d’emprunter la rue du Crêt-Taconnêt à la montée, tout en respectant la priorité des piétons. Les vélos seront quant à eux autorisés à utiliser cette voie à la descente ; une pratique actuellement interdite, mais malgré tout observée.

Avec ces changements, le nombre de places de parc en surface diminueront pour les voitures, mais augmenteront pour les deux-roues. Pour le Conseil communal, les deux parkings souterrains suffiront à absorber les véhicules qui y trouveront un stationnement gratuit durant les 20 premières minutes. L'exécutif précise dans son rapport avoir consulté les différents acteurs concernés durant l'élaboration de ce projet. /sbe