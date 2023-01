Dans les Coulisses du Château : Garance La Fata

La culture, la place des femmes dans la société et les injustices font partie des thèmes qui sont chers à Garance La Fata. L’élue socialiste et comédienne vit sa première législature au Grand Conseil neuchâtelois. Il s’agit aussi de sa première expérience politique, comme elle l’a expliqué mardi matin dans Les Coulisses du Château, une émission qui part à la rencontre des députés au Grand Conseil neuchâtelois. Visiblement, son expérience d'élue lui plait, puisqu’elle est candidate au National lors des élections fédérales du 22 octobre. Garance La Fata aime voyager en train et découvrir les magnifiques paysages suisses, notamment aux abords de Thoune. L’élue socialiste s’engage aussi politiquement dans les projets qu’elle mène dans sa vie professionnelle de comédienne. Pour elle, la culture est aussi politique. La culture, un dossier qu’elle va défendre lors de la prochaine session du Grand Conseil qui a lieu mardi et mercredi de la semaine prochaine. Les députés doivent se prononcer sur le 1% culturel, mais aussi pour le 1% dédié au sport. Et pour l’élue socialiste, l’un de ne doit pas être mis en concurrence avec l’autre : le canton peut les financer les deux. /sma