Mettre en valeur les jardins médiévaux au pied du Château

Vers une meilleure mise en valeur des jardins médiévaux situés entre le Château de Neuchâtel et la rue des Moulins. Le Conseil général de Neuchâtel a pris acte à l’unanimité lundi soir d’un rapport à ce sujet. Le Conseil communal a choisi de débloquer un crédit de 1,8 million de francs, dont 300'000 francs de subventions cantonales et fédérales, pour une première étape de travaux qui vise à réhabiliter d’anciens murs situés sur la parcelle Moulins 37, appartenant à la Ville. Ce chantier a démarré l'été dernier. La seconde étape prévoit de réaménager l’ensemble de ces jardins-terrasses, ainsi que de réhabiliter un cheminement piétonnier qui relirait le Château et la Collégiale à la rue de l’Ecluse. /sbe