Fixer des priorités en matière de projets urbanistiques

La Ville de Neuchâtel affine le cap en matière d’investissements. Le Conseil général de Neuchâtel a pris acte lundi soir d’un rapport élaboré par le Conseil communal et visant à fixer des priorités dans les projets urbanistiques. Par le biais d’un postulat, le législatif s’était inquiété du nombre de projets à mener face aux ressources humaines et financières à disposition.



Le Conseil communal a notamment retenu parmi les réalisations prioritaires pour cette année le réaménagement des Jeunes-Rives et celui de Clos-de-Serrières, la réalisation d’un parc public aux Gouttes d’Or à Monruz et le réaménagement des places du Temple et de la Fontaine à Peseux. Le secteur du port de Neuchâtel et celui de la gare seront également sous la loupe en 2023.

Le groupe socialiste a déploré un manque de vision politique derrière ces priorisations, tandis que les libéraux-radicaux se sont inquiétés de futurs possibles dépassements des investissements qui selon le règlement financier sont fixés à 50 millions de francs par an. Au final, c’est tout de même à l’unanimité que le législatif a classé le dossier. /sbe