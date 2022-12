Star gagne, Young Sprinters et Le Locle perdent

Des destinées très différentes pour les clubs neuchâtelois de 2e ligue de hockey sur glace. Mardi soir, à la Patinoire des Mélèzes, devant 25 spectateurs, le HC Star Chaux-de-Fonds s’est imposé 6-2 contre Erguël HC. Les Chaux-de-Fonniers ont ouvert le score avant la troisième minute de jeu sur une réussite signée Fabrice Maillat. Ils menaient déjà 4-1 à l’issue du premier tiers. Les autres buts stelliens ont été marqués Johann Duplan, Tristan Tanner (par deux fois), David Bozzo (deux fois également).





Les gagnants… et les perdants

C’était moins la fête pour Neuchâtel Young Sprinters. En déplacement sur la glace de Franches-Montagnes, l’équipe du Littoral s’est inclinée d’un cheveu, 3-2. Les réussites de Young Sprinters ont été l’œuvre de Théo de la Reussille et Jérôme Bord.

Et puis on le sait, le HC Le Locle vit une saison catastrophique et ça a continué mercredi, avec une défaite douloureuse, 9-2, sur la patinoire du HC Moutier. Les deux buts loclois ont tous les deux été signés Raphaël Erb. Quant au CP Fleurier, sa rencontre contre Vendlincourt a été annulée.

Au classement, Star est en tête avec 29 points, six d’avance sur Fleurier. Young Sprinters est quatrième avec un total de 20 points. Le Locle, qui a perdu tous ses matches cette saison, est plus que jamais lanterne rouge avec 0 point.

Le programme, pour Star Chaux-de-Fonds, c’est un déplacement dans la patinoire du HC Vallée de Joux vendredi à 20h30. Déplacement également pour Neuchâtel Young Sprinters, face au HC Bulle-La Gruyère, samedi à 17h30. Le Locle reçoit Monthey-Chablais à la même heure. /jhi