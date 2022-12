Karunakaran Sayanthini récompensée

Karunakaran Sayanthini est arrivée en Suisse en 1999 en provenance du Sri Lanka. Depuis son installation dans le canton de Neuchâtel, elle n’a cessé de s’investir pour s’intégrer, mais aussi pour faciliter l’intégration d’autres étrangers. Son parcours a été récompensé la semaine dernière. Elle a reçu le Prix Salut l’étranger aux côtés de deux autres associations. Karunakaran Sayanthini s’investit dans bon nombre d’associations parmi lesquelles on peut citer RECIF, la Croix-Rouge, elle est présidente de l’association Solidarité avec les femmes tamiles, interprète-traductrice pour le service de la cohésion multiculturelle et membre de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle. Elle travaille actuellement comme aide-soignante dans un home à Val-de-Ruz. L’arrivée en Suisse Karunakaran Sayanthini a été très difficile. Quitter son pays et se retrouver dans une culture qui n’est pas la sienne est compliqué. Mais, comme elle l’a indiqué mercredi dans La Matinale RTN, venir en Suisse c’est continuer sa vie avec des objectifs et des envies. Il est essentiellement de ne pas « rester dans son coin », mais d’aller à la rencontre de l’autre.