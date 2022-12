Neuchâtel : le Conseil général valide le budget sur fond de grogne sociale

« Notre revendication : une vraie indexation ». Certains employés de la Ville de Neuchâtel ont donné de la voix avant les débats du Conseil général sur le budget 2023 lundi soir. Finalement, le législatif a validé les projections pour l’année prochaine, qui tablent sur un déficit de plus de 11'105'700 francs. Des amendements de la commission financière, adoptés par le Conseil général, ont modifié l’impact pour le personnel de la Commune.

La première version du Conseil communal prévoyait un gel de l'échelon salarial et une indexation de l’indice des prix à la consommation de 2%. En fin de compte, l'échelon ne sera pas gelé, mais l’indexation de l’IPC a été revue à la baisse à 1,6%. Face à cela, employés et syndicats ne sont qu’à moitié satisfaits puisqu’ils espéraient une indexation complète à 3,2%, en plus du maintien de l'échelon. La secrétaire régionale du SSP Marie Métrailler: