Bruit au port : les mécontents restent sur leur faim

L’Association alentours place du Port en attend davantage de la Ville de Neuchâtel. L’AAPP a pris position à la suite de mesures édictées par la Commune pour limiter le bruit au port de Neuchâtel. Elle s'est exprimée à ce sujet dans le cadre d'un communiqué diffusé dimanche soir.



L’association demande qu’une campagne d’observation et de mesures soit menée chez les personnes qui habitent la zone et qui se plaignent de nuisances sonores, lors de soirées animées. Les membres de l’AAPP appellent également la Ville à leur fournir un calendrier des événements programmés. Dans le communiqué, les responsables disent par ailleurs attendre des réponses d’ici le printemps et avoir l'intention de décider à ce moment-là de l'éventuel dépôt d'une plainte en justice. /comm-sbe