Nouveau responsable pour les Archives de la Ville

Du neuf pour les archives. Le Neuchâtelois Grégoire Oguey sera le nouveau responsable des Archives de la Ville à partir de 2023. L’homme de 32 ans succède à Olivier Girardbille qui prendra sa retraite fin décembre après 32 ans aux archives, dont plus de 20 ans à la tête de cet office. Les deux historiens collaboreront jusqu’à fin juin pour assurer une meilleure transition à la tête de l’office, explique un communiqué ce mercredi.

Grégoire Oguey travaille actuellement comme archiviste aux Archives de l’État de Neuchâtel ainsi qu’en tant que chargé d’enseignement en paléographie à L’Université. Il continuera d’enseigner en parallèle de sa nouvelle responsabilité, précise la Ville. L’historien a fréquenté les bancs de l’alma mater neuchâteloise avant de se rendre à la Sorbonne, aux Archives de Berlin, à l’Institut suisse de Rome ainsi qu’à l’École vaticane de paléographie, diplomatique et archivistique dont il est sorti diplômer en 2015.







Les défis de conservations du patrimoine

Les Archives de la Ville de Neuchâtel situées dans le bâtiment des Galeries de l’histoire conservent plusieurs kilomètres-linéaires d’archives. La récente fusion demande encore un travail conséquent de regroupement et de traitement des archives des quatre anciennes communes. De plus, la gestion et la sauvegarde des archives numériques constituent aussi un défi à l’avenir. /comm-cro