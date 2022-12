Des écolières apprenties codeuses à Neuchâtel

Familiariser les jeunes filles à l’ordinateur et à internet. C’est le but de nouveaux ateliers proposés à Neuchâtel par l’EPFL tous les samedis matin depuis octobre. Encadrées par des étudiants de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, ces écolières ont appris à créer leur propre site internet et à coder un jeu vidéo. Elles ont pour la plupart entre 9 et 11 ans, certaines sont déjà des passionnées de technologie, alors que d’autres découvrent complètement cet univers.