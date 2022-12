Le Service de l’urbanisme de La Chaux-de-Fonds se dote d’un nouveau chef

Du changement à la tête de l’urbanisme chaux-de-fonnier. Patrick Jobin a été nommé à la tête du Service de l’urbanisme, des mobilités et de l’environnement de la Métropole horlogère ce vendredi. L’homme de 44 ans est titulaire d’un brevet d’avocat et spécialiste du droit des constructions, de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de l'environnement. Il pilote des projets, depuis 2008, au Service de l'aménagement du territoire du Canton. Patrick Jobin siège également au Conseil général de la Ville, une fonction qu’il devra abandonner pour son entrée en fonction prévue le 6 mars 2023. Le Chaux-de-Fonnier œuvrera à la coordination de procédures en matière de transition énergétique. Il poursuivra également l’action communale en faveur d'un urbanisme moderne et durable, explique le communiqué. /comm-cro