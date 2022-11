Dans les Coulisses du Château : Adriana Ioset

Les sujets en lien avec la migration font partie des sujets de prédilection d’Adriana Ioset. La députée popiste vit sa première législature au Grand Conseil neuchâtelois. Elle était l’invitée des Coulisses du Château mardi dans La Matinale. Artiste peintre et professeure de langue, Adriana Ioset est également conseillère générale à Val-de-Travers depuis 2016. Originaire d’Argentine, elle a indiqué qu’elle était venue en Suisse par amour à l’âge de 31 ans. Adriana Ioset s’implique passablement dans les questions liées à la migration. Elle donne d’ailleurs des cours de français aux migrants. La popiste s’investit également particulièrement dans ce domaine au Grand Conseil neuchâtelois. Elle regrette que le Parlement ne partage souvent pas ses idées, comme ce postulat qui demandait que le Canton se positionne plus fermement face au Secrétariat aux migrations et à la politique migratoire de la Suisse. Un postulat qui n’a pas passé la rampe du législatif cantonal, mais qui a tout de même permis, selon elle, d’opérer quelques changements au Centre fédéral de requérants d’asile à Boudry. /sma