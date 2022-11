Claude Nicollier passera le relais au CSEM en juin 2023

L'astronaute et professeur honoraire à EPFL Claude Nicollier quittera la présidence du conseil d'administration du CSEM à Neuchâtel en juin 2023. Agé de 78 ans, Claude Nicollier aura alors passé 16 ans à cette fonction.

Depuis son entrée en fonction en juin 2007, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) a connu une forte croissance. Sous son égide, le chiffre d'affaires est passé de 53,1 à 96,9 millions de francs et le nombre de collaborateurs a lui augmenté de plus de 75%, a indiqué vendredi le CSEM.

« Avec son style de management inspiré de la NASA, il veille à ce que chaque membre puisse exercer sa fonction avec sa propre expérience dans son domaine, sans être lui-même impliqué dans les détails », a relevé le CEO du CSEM Alexandre Pauchard à propos de Claude Nicollier. /ATS-aba