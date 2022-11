Coupé de ruban au collège de Beauregard à Neuchâtel

La structure d’accueil parascolaire Le Serpentin a également trouvé sa place dans le collège de Beauregard. Pour l’une des apprenties, Ezgi Sari, les nouveaux locaux sont plus lumineux, plus grands et plus agréables.

Sur le plan architectural, le bâtiment est composé de matériaux naturels, principalement du bois. Les longues fenêtres laissent largement entrer la lumière du soleil. Pour l’architecte Laurent Siliprandi, « ces échappées sur le paysage » doivent permettre aux élèves de « perdre la notion d’intérieur ou d’extérieur ».