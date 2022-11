Groupe E a posé sa première pierre à Boudevilliers

Le nouvel édifice se veut dans l'air du temps en termes de durabilité et de respect de l’environnement. La toiture et une façade seront équipées de 950 mètres carrés de panneaux photovoltaïques capables de produire près de 200'000 kWh d’électricité par an. Le chauffage des locaux sera assuré par une pompe à chaleur, alors qu’un système de « free cooling » permettra de les rafraîchir en été. Les eaux de pluie seront récupérées et utilisées par la station de lavage et les sanitaires. /swe-ats