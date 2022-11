L’UniNE en quatre dimensions

En outre, le Dies academicus, qui « a pour but d’entretenir une tradition et d’affirmer l’identité de l’Université », comme le rappelle l’UniNE dans un communiqué, est également l’occasion d’honorer plusieurs personnalités en leur remettant un doctorat honoris causa. Ainsi, le titre a été accordé cette année à Yves Pigneur (sciences économiques), Carl-Erik Särndal (sciences), Michel Zink (lettres et sciences humaines) et à l’ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss. L’ancienne présidente de la Confédération a maintenu un contact étroit avec la Faculté de droit de l’Université. La distinction salue également une politicienne très à l’écoute du monde scientifique. /comm-dsa