Pas de tempête contre les sept éoliennes d’Eole-de-Ruz

Un champion contre le vent



Parmi le petit nombre de voix discordantes, Didier Cuche - présent lors de la séance - s’est positionné contre ce projet et les éoliennes en général. L’ancien skieur du Pâquier critique le faible apport énergétique des 7 éoliennes du Montperreux à l’échelle de la Suisse. Ce dernier a d’ailleurs avancé que les 43 mâts qui sont disposés actuellement sur le territoire helvétique ne produiraient que 0.2 % de la consommation nationale. Acquis à la cause des énergies renouvelables, Didier Cuche assure qu’il serait plus efficace de mieux isoler les maisons et renforcer la présence de panneaux photovoltaïques plutôt que d’ériger des parcs éoliens.