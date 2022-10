L’atelier : C’est quoi ton truc ?

Catherine Irrera et Sylvie Clerc sont des femmes de cœur. Employée de nuit à la Fondation Perce Neige, elles ont choisis de s’occuper, par passion, de vos vieux meubles en journée, en mettant sur pied « L’atelier » à Saint-Aubin. Place à la salopette pour restaurer et redonner vie à des meubles destinés à la déchetterie, afin de les revendre à pris bas.

« L’atelier », qui se trouve à Saint-Aubin, est ouvert tous les mardis et jeudis de 14h00 à 18h00 et tous les mercredis et samedis de 8h30 à 1200.

Cathy et Sylvie étaient les invitées de Raphael dans la Matinale :