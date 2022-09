Le 2e Challenge Microcité désigne trois lauréats

Mettre les forces, l’imagination et l’interdisciplinarité de la formation neuchâteloise au service de la région, c’est le but du Challenge Microcité. La deuxième édition s’est tenue du 6 au 9 septembre. Elle a regroupé 55 participants en provenance de l’UniNE, de la HE-Arc, du CPNE et de l’Université de technologie de Belfort Montbéliard.

L’objectif de cette saison visait à répondre de manière innovante aux onze défis proposés par des entreprises et acteurs socio-économiques de la région. Les projets lauréats sont issus des thématiques de l’horlogerie, de l’électricité et du domaine muséal, selon un communiqué diffusé vendredi soir. /comm-cwi