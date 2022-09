Le Conseil d’État invité à revoir sa copie sur le numérique à l’école

Elle s’intitule « pour une éducation numérique raisonnée ». C’est la recommandation du Groupe VertPOP sur laquelle le Grand Conseil neuchâtelois s’est penché mercredi matin. Le texte invite le Conseil d’État à reconsidérer le déploiement de sa stratégie sur l’éducation numérique de manière plus durable. Le législatif s’est montré très partagé avec 49 voix pour, 49 contre, et une abstention. C’est la voix prépondérante de la présidente du Grand Conseil, la Verte Clarence Chollet, qui a fait pencher la balance vers le oui. La recommandation portait notamment sur le fait que tous les enseignants du secondaire II vont recevoir, qu’ils le veuillent ou non, un ordinateur portable alors que beaucoup d’entre eux sont déjà équipés personnellement, souligne la première signataire du texte, la députée POP Sarah Blum. Le texte demande aussi que les postes fixes restent en place dans les classes.

L’argument de la sécurité informatique a été brandi dans le camp des opposants. « C’est un problème », admet Sarah Blum qui pense toutefois « qu’on ne pourra pas avoir un parc informatique totalement sécure avec des ordinateurs portables que les enseignants prendront à la maison ».