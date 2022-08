On peut de nouveau arroser son jardin à La Grande Béroche

Les jardins potagers et les fleurs vont à nouveau respirer à La Grande Béroche. Le Conseil communal a décidé d’alléger les mesures temporaires de restriction d’utilisation de l’eau potable. L’arrosage est à nouveau autorisé pour les potagers et les massifs floraux. L’arrosage des terrains et pelouses, le lavage des voitures et le remplissage des piscines restent toutefois interdits jusqu’à nouvel avis.

Selon la Commune, la restriction mise en place le 12 août aura permis de diminuer la consommation d’eau de 50 %. /comm-jha