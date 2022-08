Vignes neuchâteloises : qualité et quantité en 2022

La vigne résiste bien à la sécheresse. Johannes Rösti, le directeur de la Station viticole neuchâteloise rappelle que les ceps sont habitués au climat méditerranéen voire du Proche-Orient, d’où ils sont originaires. La quantité produite cette année devrait être bonne. Il y a eu beaucoup de fleurs ce printemps et les grappes sont nombreuses et bien fournies. Par contre, la période de vendange risque d’être avancée et particulièrement longue cette année. La maturité du raisin est très hétérogène sur l’ensemble du vignoble neuchâtelois, mais aussi à l’intérieur des parcelles et même des lignes de pieds de vigne. La récolte pourrait commencer déjà fin août et s’étaler jusqu’en septembre. Johannes Rösti :