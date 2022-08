Sourires et retrouvailles artistes-public à la Plage des Six Pompes

Des scènes bondées, des sourires et des spectacles à chaque coin de rues. La Plage des Six Pompes fait un retour remarqué cette année à La Chaux-de-Fonds. Le festival, qui se tient jusqu’à samedi, a déjà accueilli plus d’une soixantaine de représentations.

C’est l’heure des retrouvailles entre le public et les artistes, d’autant plus dans l’environnement si spontané du théâtre de rue. « Ca fait vraiment plaisir, c’est le truc qui nous a beaucoup manqué pendant toute la pandémie », explique le Belge Maxime Dautremont invité avec sa troupe cette année à La Plage. « On sent que quand les gens sont distancés ils sont une somme d’individualités et ne sont pas un groupe. On sent qu’au bout d’un moment les gens sont de nouveaux tous ensemble et réagissent tous ensemble. Ca fait vraiment plaisir de retrouver ça », a-t-il expliqué ce midi en direct sur RTN.