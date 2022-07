À Hauterive, des Oyas contre la sécheresse

Des fleurs belles et moins gourmandes en eau. La commune d'Hauterive a misé sur les Oyas, des pots en terre cuite poreuse, pour arroser ses plantations et faire face aux sécheresses de plus en plus fréquentes. Concrètement, le pot est enterré et diffuse l’eau aux plantes adjacentes. Placé sous terre, il évite la perte d’eau par évaporation qui survient lors de l’arrosage classique. José Bourquin, responsable technique pour l’administration communale d’Hauterive, explique leur fonctionnement.