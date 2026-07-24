Sécheresse : à Boveresse, les vaches laitières sont en crèche, comme en hiver

« Il faudrait bien une semaine de pluie, mais qu’il pleuve gentiment, pas des gros orages comme on a eu dernièrement, car l’eau s’infiltre alors directement dans le terrain et ne profite aucunement à la végétation. » Florian Dreyer, agriculteur associé de la communauté d’exploitation Dreyer, est inquiet de constater qu’aucune pluie n’est annoncée pour les dix prochains jours. Depuis le début du mois de juin, la sécheresse a de gros impacts sur l’exploitation dotée d’environ 90 hectares répartis entre Boveresse et Les Sagnettes. Déjà fortement rationnée en pâture extérieure, la soixantaine de vaches de l’exploitation est confinée à l’intérieur du bâtiment depuis 10 jours, dans des conditions identiques à la période hivernale. « La totalité de la ration leur est donnée en crèche, ce qui est une situation difficilement tenable sur le long terme et inquiétante pour l’hiver à venir en raison du stock de fourrage anecdotique cette année. »