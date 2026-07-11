Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

En raison de la sécheresse et du risque d'incendie élevé, le Conseil d'Etat neuchâtelois a ...
Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

En raison de la sécheresse et du risque d'incendie élevé, le Conseil d'Etat neuchâtelois a annoncé samedi l'interdiction d'allumer des feux en plein air. L'utilisation des engins pyrotechniques est également interdite.

Pour la fête du 1er Août, des exceptions pourront être prévues uniquement dans les zones préalablement délimitées, sécurisées et surveillées par les sapeurs-pompiers (image symbolique). Crédit: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pour la fête du 1er Août, des exceptions pourront être prévues uniquement dans les zones préalablement délimitées, sécurisées et surveillées par les sapeurs-pompiers (image symbolique). Crédit: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

"Les feux de camp, torrées, feux à même le sol et autres feux ouverts ou assimilables sont interdits sur l’ensemble du territoire cantonal. En forêt, dans les pâturages boisés et dans les zones assimilables à la forêt, aucun feu n’est autorisé. Il en va de même à moins de 200 mètres de ces zones", a indiqué le canton.

Hors de ces périmètres, l’usage de barbecues et de grills hors sol demeure autorisé uniquement sur des installations bétonnées prévues spécifiquement à cet effet, sous surveillance constante et à distance suffisante de toute végétation sèche ou inflammable, peut-on lire dans le communiqué.


Exceptions pour le 1er Août

L’utilisation de feux d’artifice et de tout autre engin pyrotechnique concerne les feux d’artifice privés, fusées, pétards, batteries d’artifice, vésuves et tout autre dispositif pyrotechnique susceptible de provoquer un départ de feu. Pour les festivités du 1er Août, des exceptions pourront être prévues uniquement dans les zones préalablement délimitées, sécurisées et surveillées par les sapeurs-pompiers.

Ces sites devront être situés à plus de 200 mètres des forêts, pâturages boisés, cultures et broussailles. "Ces exceptions concernent les tirs de feux d’artifice officiels communaux exécutés par des professionnels dûment autorisés, ainsi que les feux patriotiques organisés dans les emplacements décidés par les autorités communales", a expliqué le canton. L’interdiction temporaire sera réévaluée au plus tard le 27 juillet. /ATS


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