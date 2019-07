Incendie de forêt: avis de prudence

La sécheresse et la canicule augmentent le danger d’incendie dans les forêts neuchâteloises. Pour cette raison, l’Etat de Neuchâtel émet un avis de prudence. Désormais la population est appelée à se conformer aux éventuelles instructions et interdictions décrétées par les communes. Il est recommandé de renoncer à tout feu en plein air en cas de vent fort et de rafales. Aucun mégot ni aucune allumette ne doit être jetée par terre. Seules les grillades dans les endroits prévus à cet effet sont autorisées. Un feu ne doit jamais être laissé sans surveillance et il ne faut pas quitter les lieux sans s’être assuré d’avoir tout éteint complètement.

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site de l’Office fédéral de l’environnement ou sur le portail de la Confédération. /comm-gwe