Recul du chômage à Neuchâtel

Le chômage est en recul dans le canton de Neuchâtel. Le taux de chômage a diminué de 0,2 point pour s’afficher à 2,7% en juin, indique jeudi le Secrétariat d’Etat à l’économie. Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi et de chômeurs a baissé respectivement de 238 et de 197 personnes. Cette diminution a été enregistrée dans toutes les classes d’âge. Une baisse remarquée notamment au sein de l’horlogerie, des autres activités manufacturières et des secteurs saisonniers de la construction.

Au niveau national, le taux de chômage a diminué de 0,1 point pour s’établir à 2%. /comm-gtr