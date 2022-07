EPFL-CSEM: panneaux solaires les plus performants au monde

Aller plus loin

La lumière visible du soleil, dont l’énergie est plus haute, est absorbée par la cellule supérieure, tandis que la lumière infrarouge, à énergie plus basse, est absorbée par la cellule silicium placée à l’arrière de la cellule tandem. Les pérovskites à halogénure ont été identifiées comme un complément idéal au silicium car, ensemble, ils peuvent convertir plus efficacement la lumière en électricité, sans augmenter exagérément les coûts de fabrication.

Les scientifiques de Neuchâtel ont réussi à améliorer le rendement de deux types de tandems pérovskite-silicium pour atteindre des taux de conversion de 30,93% et de 31,25% pour une cellule de 1 cm2. Ces résultats constituent deux nouveaux records du monde: l’un pour l’architecture planaire et l’autre pour l’architecture texturée.

La deuxième approche fournit un courant plus élevé et est compatible avec la structure des cellules photovoltaïques industrielles en silicium utilisées actuellement. Les chercheurs doivent désormais aller plus loin afin de les reproduire sur des surfaces plus grandes et de s’assurer que ces nouvelles cellules peuvent maintenir une production d’électricité stable pendant une durée de vie standard. /ats