Pas de formation obligatoire jusqu’à 18 ans

Le PLR est opposé au principe d’obligation et estime « que le projet de loi accepté répond de manière plus judicieuse à la réalité du terrain en renforçant les mesures et en les pérennisant ».

Pour les Vert’libéraux, « un coaching est préférable qu’une obligation. Inscrire l’accompagnement dans la loi est une bonne chose et le travail en amont au sein du cycle 3 doit être renforcé ».

Le parti socialiste estime toutefois qu’il est nécessaire de dégager des moyens supplémentaires, car « accroitre les actions, mais sans augmenter le budget est illusoire ».

Crystel Graf a quant à elle expliqué « que la contrainte n’était pas la solution, que l’obligation serait contre-productive et ne permettra pas d’augmenter le taux de certification ». La conseillère d’État en charge de la formation a également souligné que des mesures supplémentaires et proactives avaient été prises en 2020, comme une augmentation du budget, de nouvelles propositions de soutien et de nouvelles prestations comme des cours de français ou le renforcement de la « task force » avec l’engagement d’un équivalent plein temps supplémentaire. /jpp