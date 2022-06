Le Grand Conseil valide les comptes 2021

L’UDC reconnait la bonne tenue des comptes, mais constate que le résultat ne respecte pas le frein à l’endettement. Comme l’an dernier, le parti agrarien avance qu’il faut réduire les charges croissantes de l’administration.







Investissements trop timides



Si le PLR est satisfait de constater que le canton a démontré sa capacité de résilience avec la crise sanitaire, le contexte sanitaire ne saurait toutefois « occulter la situation toujours délicate des finances neuchâteloises », s'il n'y avait pas eu un apport complémentaire de la BNS et de la part cantonale à l'impôt fédéral direct, a expliqué Alexis Maire. Selon le député PLR, il apparaît quasiment impossible de réaliser l’ensemble des projets d’investissement envisagés et il faudra les prioriser. Les investissements nets se sont élevés l'an dernier à 63,1 millions de francs, soit 21,7 millions de moins que ceux budgétés, mais 11,3 millions de plus que l’exercice 2020.

Selon les vert’libéraux-Le Centre, les investissements sont aussi trop beaucoup trop faibles.





Dérapages des finances prévus



« Les comptes 2021, qui enregistrent pour la 5e année consécutive une amélioration, sont satisfaisants vu la situation particulière liée à la crise sanitaire », a de son côté déclaré Laurent Kurth, conseiller d'État, en charge des finances. Ils présentent des chiffres noirs sans prélèvement dans la réserve de politique conjoncturelle alors que le budget 2021 prévoyait une ponction de 31 millions.