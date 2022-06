On saura à quoi va ressembler le futur bâtiment de l’UniNE en 2023

C’est parti pour le concours d’architecture concernant le nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel. L’institution, le Canton et la Ville de Neuchâtel lancent officiellement l’appel à projets pour l’édifice de 8'000m2 qui prendra place sur l’ancien site de Panespo. Si le concours commence le 1er juillet, les résultats seront connus lors du premier semestre 2023. Selon les autorités, cet appel d’offres concerne des bureaux de Suisse, mais aussi d’Europe. Les acteurs de l’Arc jurassien sont les bienvenus, selon les mots de la conseillère d’État en charge de l’éducation, Crystel Graf.





Aula de 700 places

Ce projet devisé pour l’instant à 72 millions de francs s’accompagne de prérequis précis. Le bâtiment, qui devra être érigé directement à côté de l’actuelle Faculté des lettres et sciences humaines, comprendra une aula de 700 à 800 places ainsi qu’un learning center. Actuellement, l’Aula des Jeunes-Rives ne comporte que 400 places et ne permet pas la tenue des plus grands événements de l’institution. Cet auditoire bien plus grand permettra aussi d’organiser des manifestations externes. Ce nouveau bâtiment sera inauguré en 2028 si l’agenda est respecté.