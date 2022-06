L’heure juste aux Eplatures

Les automobilistes qui arrivent à La Chaux-de-Fonds par l’Ouest vont à nouveau pouvoir lire l’heure juste. La restauration de l’horloge du Temple des Eplatures vient de commencer. Arrêté depuis dix ans, le mécanisme qui date de 1949 va être démonté, réparé et réassemblé par une entreprise spécialisée, Muff, basée dans le canton de Lucerne. Un nouveau dispositif y sera ajouté, qui permettra de régler le cadran à distance. Jusqu’ici, l’intervention de spécialistes du Musée international d’horlogerie était nécessaire : ils accomplissaient des opérations de maintenance sur les horloges communales, les réglaient correctement et s’occupaient également du passage à l’heure d’été et à l’heure d’hiver.

Il faut dire qu’une horloge comme celle-ci a tendance à dévier rapidement de l’heure correcte. Régis Huguenin-Dumittan, conservateur et directeur du Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds :