Le chiffre d’affaires du CSEM en hausse en 2021

Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM), basé à Neuchâtel, a vu son chiffre d’affaires augmenter en 2021 de 8,7%. Cette hausse a été possible grâce à la reprise de l’économie et à une augmentation des revenus industriels en croissance de 23%.

« Même si l’année 2021 a également été marquée par la pandémie, notre équipe a démontré avec brio qu’en dépit d’un contexte difficile, elle développe de véritables innovations qui offrent une plus-value remarquable à la société », a déclaré vendredi Claude Nicollier, président du conseil d’administration du CSEM, lors de l'assemblée générale.

Grâce au développement des activités, le nombre de collaborateurs a pu augmenter de 5% à 552 spécialistes. L'institution a mené l'an dernier des projets communs de recherche et développement avec 233 clients industriels. Neuf nouveaux brevets ont également été déposés, portant leur nombre à 205.

Le CSEM a poursuivi ses recherches en 2021 sur trois piliers : la microfabrication de précision, les technologies digitales et les énergies durables.