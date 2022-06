La Plage se réorganise face à la mue urbaine de La Chaux-de-Fonds

Après Atolls 2021, La Plage des Six Pompes reviendra cette année dans un format habituel. Une déferlante de compagnies investiront à nouveau La Chaux-de-Fonds les 30 et 31 juillet puis du 2 au 6 août. Les organisateurs ont dévoilé mardi les grandes lignes de cette nouvelle édition.

Celle-ci sera particulièrement marquée par un réaménagement du festival. Si elle se tiendra toujours autour de la Promenade des Six Pompes et de la place des Marroniers, la manifestation doit désormais tenir compte d’un autre paramètre : le réaménagement du centre-ville de La Chaux-de-Fonds mené par la Ville.





La place du marché, nouvelle zone conviviale

La construction du parking des Forains dès cet été dans le cadre de la future place du marché piétonne implique tout d'abord la disparation de la plus grande scène du festival. La place du marché n’accueillera quant à elle plus qu’une seule scène, en Est, pour tenir compte de l'important espace pris par les terrasses des restaurants. Mais elle sera aussi la zone de restauration du festival, autrefois située sur la rue du Collège et à la place du Bois, avec des foodtrucks et un bar géré par La Plage. La cour du collège des Maronniers sera le lieu de concerts de musique actuelle et de DJ’s en fin de soirée.

Ailleurs, La Plage poursuit sa volonté de revenir à des jauges plus petites. Elle va aussi pérenniser l’esprit qui avait prévalu lors du concept Atolls 2021 imaginé en fonction des contraintes sanitaires. Un bar et un espace détente seront aménagés au Grand-Temple. Ce sera aussi le cas au collège Numa-Droz qui accueillera aussi des stands de nourriture. Hugues Houmard, co-directeur du festival :