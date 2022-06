Escroquerie à la BCN : l'heure des questions 

Les partis veulent des réponses

Du côté des partis politiques neuchâtelois, par la voix de leurs présidentes et présidents, c’est aussi la consternation et l’incompréhension qui dominent. Certains se posent des questions de fond sur le fonctionnement de l’institution, comme le POP. La majorité des formations relèvent toutefois qu’il s’agit du fait d’un individu et pas de l’établissement. Ils pointent tout de même les failles du système. Le Parti socialiste souhaite que le Conseil d’État mène une enquête en plus de celle ouverte par la banque cantonale. Le POP estime qu’elle serait légitime sur le principe. Une option que Laurent Kurth, chef des finances, balaye. Il relève que le Conseil d’État, même s’il est le seul et unique actionnaire, n’intervient pas dans la gestion de la banque. Il a en revanche demandé au Conseil d’administration de lui rendre des comptes. Laurent Kurt, président du Conseil d’État et ministre en charge des finances :