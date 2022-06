Le Corbak croasse à nouveau à La Chaux-du-Milieu

Carolina Katún puis Stephan Eicher, c’est l’affiche de la première soirée de la 26e édition du Corbak Festival, qui se tient ce jeudi soir à La Chaux-du-Milieu.

Après trois années d’absence, la première pour digérer les festivités du 25e et les deux suivantes pour cause de crise sanitaire, la manifestation est de retour. Vu de l’extérieur, rien ne change. En coulisse, par contre, ça a bougé. À la tête du Corbak depuis plus de 10 ans, Yvan Heger a décidé de transmettre sa casquette de directeur. Le couvre-chef a été divisé par trois et coiffe désormais les têtes de Stefan Forino, Loïc Oreiller et Antoine Faivre. Selon ce dernier, le trio dirigeant n’envisage pas de révolution :