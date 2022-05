L’UniNE enseigne le français aux réfugiés ukrainiens

Pour parvenir à inculquer les bases de français aux participants, l’Institut de langue et civilisation françaises s’est appuyé sur sa formation déjà existante et a engagé des traductrices pour faciliter l’apprentissage du français à partir de l’ukrainien. Une collaboratrice a d’ailleurs mis au point un programme avec des exercices lexicaux destinés à ces classes spéciales. Ce tour de force a été réalisé en une « petite » semaine au mois d’avril selon le directeur de l’ILCF, Loris Petris. Ces cours accélérés s’appuient essentiellement sur l’expression et la compréhension orale du français quotidien. Le but étant de permettre aux participants de rapidement communiquer avec les Neuchâtelois.