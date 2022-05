Les deux initiatives en votation ce dimanche ne devraient pas passer la rampe. A 13h30 et après le dépouillement de 24 communes sur 27, l’initiative « Pour une fiscalité plus équitable » du POP serait refusée à près 60% des voix. L’initiative « Pour la création d’une Cour des comptes » serait également refusée à plus de 65% des suffrages. Les citoyens lui préfèreraient le contre-projet du Conseil d’Etat avec près de 70% d’avis favorables. /gtr