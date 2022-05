L'initiative cantonale pour une fiscalité plus équitable refusée

Statut quo sur la fiscalité dans le canton. Les Neuchâtelois ont refusé à 57,8% ce dimanche l’initiative du POP « Pour une fiscalité plus équitable ». Le texte demandait d’augmenter l’imposition sur la fortune lorsque celle-ci dépasse 500’000 francs, ce qui représentait une taxation de 1’400 francs par million.

Seule une commune a accepté l'initiative : il s'agit de La Chaux-de-Fonds avec 53% de « oui ». La Brévine est la commune à montrer le plus fort refus au texte avec 75,6% de « non ». Suivent Le Cerneux-Péquignot (73,4%) et Hauterive (71,5%).

Le Conseil d’Etat, le Grand Conseil, ainsi que les partis de droite et du centre étaient opposés au texte. Les partis de gauche et les Verts soutenaient l’initiative déposée par le POP en 2017. /elc-gtr