La Chaux-de-Fonds : une maison de la culture voit le jour

Il y aura de la culture à tous les étages dans cet immeuble de la rue Numa-Droz 175 à La Chaux-de-Fonds. La démarche est inédite. Le Conseil général a accepté jeudi soir la mise à disposition d’un immeuble communal pour les association ou institutions culturelles de la Ville. Le projet est porté par le Musée des Beaux-Arts et le service des affaires culturelles. Ce dernier prendra en charge la gestion de l’immeuble, tandis qu’une association a été créée dans le but d’administrer les huit appartements. Deux sont d’ores et déjà occupés, le premier pour le Centre de création helvétique des arts de rue et l’autre pour une résidence du Musée des Beaux-Arts.

Des travaux seront menés prochainement pour rafraîchir les lieux. Le projet dans son ensemble doit permettre de dynamiser encore davantage le milieu culturel en vue du projet de Capitale culturelle suisse, mais aussi de redorer l’image et la vie d’un quartier à l’ouest de la Ville parfois mal vu par la population. /lre