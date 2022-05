Plus de 10'000 personnes ont voyagé depuis Les Eplatures en 10 ans

Et la réalité post-pandémie lui donne raison. Le temps où Croisitour avait dû fermer deux de ses quatre agences (Saint-Imier et Le Locle) et licencier plusieurs collaborateurs semble oublié. Le voyagiste a d’ailleurs commencé à réengager. Alors que le chiffre d’affaire global de l’entreprise était toujours largement à la baisse en 2021, le taux de remplissage de l’avion de la compagnie neuchâteloise Swiss Flight Services affichait lui 90%, selon Michel André Ryser. Les réservations vont aussi bon train pour cette année. Stéphane Jayet, directeur du voyagiste partenaire VT-Vacances et vice-président de la Fédération suisse du voyage confirme une tendance globale :