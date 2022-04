Neuchâtel accueillera 2,1% des réfugiés ukrainiens arrivant en Suisse

Qui paie quoi ?



Même si la confédération indemnise les cantons à hauteur d’environ 1500 francs par mois et par personne, l’accueil coûte aux cantons.



A Neuchâtel, selon le Service des migrations, les réfugiés adultes reçoivent pour vivre 485 francs par mois s’ils logent dans un appartement payé par l’Etat ou chez une famille d’accueil. En centre d’hébergement, le montant est de 305 francs car des prestations supplémentaires sont incluses.



A noter finalement que, dans le canton, plus de 70% des réfugiés ukrainiens sont logés en familles d’accueil. Celles-ci sont défrayées à hauteur de 240 francs par mois pour une seule personne et de 340 francs dès deux personnes ou plus.