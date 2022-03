Un nouveau timbre pour représenter le canton de Neuchâtel

Du rose et du violet pour évoquer la technologie et l’innovation. Des formes circulaires pour représenter les mécanismes horlogers inscrits dans l’ADN du canton. C’est ce que l’on peut retrouver sur le nouveau timbre du canton du Neuchâtel présenté jeudi dernier à Berne. À travers le projet « Mon canton, notre Suisse », la Conférence des gouvernements cantonaux et la Poste ont développé une feuille de timbres issue de chaque canton. L’agence Lemon a été mandatée pour représenter le canton de Neuchâtel, en suivant les thèmes choisis par le gouvernement : la microtechnique et les nanotechnologies.