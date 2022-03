Le CSEM veut accélérer la numérisation des entreprises suisses

Une nouvelle alliance technologique pour le CSEM. Le Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique, sis à Neuchâtel, a annoncé mercredi un partenariat avec Open Web Technology, une société de conseil en stratégie et technologie. Cette société genevoise aura pour mission d’intégrer les technologies développées par le centre de recherche dans l’écosystème et l’infrastructure des clients.